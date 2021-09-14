📠 Какое время указывается на чеке, если товар продается в обособке в другом часовом поясе? Ответ налоговиков

При продаже товаров независимо от часового пояса головной организации в чеке проставляется время по месту ОП и его часового пояса.

Вопрос был задан на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы»:

«Как налогоплательщику корректно отобразить часовой пояс при оформлении кассового чека, если офис находится по юридическому адресу, а товары реализуются в разных регионах на территории РФ?».

Налоговики ответили, что дата и время формирования чека должны соответствовать часовому поясу места произведения расчетов, то есть обособленного подразделения.

Дата и время в головном офисе неважно в этом случае.

Если же продавец и покупатель находятся в разных часовых поясах, то в чеке указывается время по часовому поясу, в котором расположена касса. Такое возможно, например, при разъездной торговле.

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