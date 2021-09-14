Пробили чек коррекции? Укажите номер акта о нарушении и текущую дату

При пробитии чека коррекции в ККТ необходимо ввести номер и дату служебной записки или акта. Желательно отдельно вести список актов о нарушениях и присваивать каждому порядковый номер, чтобы не запутаться.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Нужно пробить чек коррекции на поступление на р/с от физлица. Эвотор, версия 1.05.

Система просит ввести номер и дату акта или служебной записки, при этом в чеке они отражаются в строке „Основание для коррекции“. А дата совершения корректируемого расчета (тег 1178) отсутствует. В техподдержке Эвотор не могу получить ответа.

Кто-нибудь знает, что же нужно писать? И где?».

В комментариях пишут, что номер не указывают:

«Я пишу б/н от того числа, которым бью коррекцию. И прикладываю служебную от кассиров/администраторов».

Кто-то просто порядковые номера присваивают чекам коррекции:

«Мы пишем 1 (2, 3, 4 и т.д.) в соответствии с тем, сколько раз уже пробивали чек коррекции, и дату текущую».

А кто-то считает, что номер чека коррекции — это номер акта о нарушении:

«Вы должны составить Акт нарушения применения ККТ. И к нему приложить чек коррекции.

Поэтому основанием будет номер акта (1,2,3 и т. д.).

При поступлении денежных средств от физлица на расчетный счёт, чек вы должны пробить, в крайнем случае, на следующий день. Если вы этого не сделали, то вы нарушили законодательство в этой части, должны составить акт о нарушении применения ККТ и исправить ситуацию чеком коррекции».