При сотрудничестве с самозанятым один акт без чека не годится

Когда контрагент компании — плательщик НПД, самым главным (но отнюдь не единственным) документом является чек из приложения «Мой налог».
Кроме того, необходим и акт. Ведь этот документ подтверждает факт исполнения услуг, а также отражает период или дату их оказания.
Но что делать если два этих документа имеют разные даты, приходящиеся на разные налоговые периоды? С такой проблемой столкнулась участница нашего форума.
Компания заключила договор с самозанятым на услуги в мае 2020 года, Акт подписан в мае 2020 г., оплата проводилась в августе 2020 года. Чек сформирован в 2021 году.
Какой датой надо отражать в учете оказание услуг с самозанятым, по дате Акта или по Чеку?
— спрашивает наша читательница
То есть в сухом остатке бухгалтер имеет дело с тремя датами:
- дата акта — май 2020;
- дата оплаты — август 2020;
- дата чека — 2021 год.
Фирма приняла расходы в 2020 году, однако это решение было поспешным, отмечают участники обсуждения.
Дело в том, что без чека расходы неправомерны. Именно чек является основополагающим документом. Поэтому принять в расходы стоимость услуг самозанятого можно только после получения чека.
Обсуждение происходит в теме форума «Расчеты с самозанятыми».