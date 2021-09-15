При сотрудничестве с самозанятым один акт без чека не годится

Когда контрагент компании — плательщик НПД, самым главным (но отнюдь не единственным) документом является чек из приложения «Мой налог».

Кроме того, необходим и акт. Ведь этот документ подтверждает факт исполнения услуг, а также отражает период или дату их оказания.

Но что делать если два этих документа имеют разные даты, приходящиеся на разные налоговые периоды? С такой проблемой столкнулась участница нашего форума.

Компания заключила договор с самозанятым на услуги в мае 2020 года, Акт подписан в мае 2020 г., оплата проводилась в августе 2020 года. Чек сформирован в 2021 году.

Какой датой надо отражать в учете оказание услуг с самозанятым, по дате Акта или по Чеку? — спрашивает наша читательница

То есть в сухом остатке бухгалтер имеет дело с тремя датами:

дата акта — май 2020;

дата оплаты — август 2020;

дата чека — 2021 год.

Фирма приняла расходы в 2020 году, однако это решение было поспешным, отмечают участники обсуждения.

Дело в том, что без чека расходы неправомерны. Именно чек является основополагающим документом. Поэтому принять в расходы стоимость услуг самозанятого можно только после получения чека.

Обсуждение происходит в теме форума «Расчеты с самозанятыми».