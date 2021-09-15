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💸 Нерезиденты тоже должны платить НДФЛ при продаже квартиры

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Рубрика НДФЛ
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При продаже квартиры НДФЛ платится в том случае, если период собственности меньше минимального. Для нерезидентов никакого исключения нет.

Минимальный предельный срок собственности для исчисления НДФЛ при продаже жилья составляет 5 лет. Но есть и исключение — 3 года. 

Такое разъяснение дал Минфин в августовском письме.

НК не предусматривает освобождения нерезидентов от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. То есть платить все равно надо, если недвижимость была в собственности меньше минимального предельного срока.

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По общему правилу НДФЛ не уплачивается, если проданная недвижимость:

  • использовалась в предпринимательской деятельности;
  • срок владения более 5 лет;
  • срок владения более 3 лет при условии, что квартира является единственным жильем, была получена по наследству, после приватизации или в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.

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