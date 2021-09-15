💸 Нерезиденты тоже должны платить НДФЛ при продаже квартиры

При продаже квартиры НДФЛ платится в том случае, если период собственности меньше минимального. Для нерезидентов никакого исключения нет.

Минимальный предельный срок собственности для исчисления НДФЛ при продаже жилья составляет 5 лет. Но есть и исключение — 3 года.

Такое разъяснение дал Минфин в августовском письме.

НК не предусматривает освобождения нерезидентов от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. То есть платить все равно надо, если недвижимость была в собственности меньше минимального предельного срока.

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По общему правилу НДФЛ не уплачивается, если проданная недвижимость: