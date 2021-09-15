💸 Нерезиденты тоже должны платить НДФЛ при продаже квартиры

При продаже квартиры НДФЛ платится в том случае, если период собственности меньше минимального. Для нерезидентов никакого исключения нет.
Минимальный предельный срок собственности для исчисления НДФЛ при продаже жилья составляет 5 лет. Но есть и исключение — 3 года.
Такое разъяснение дал Минфин в августовском письме.
НК не предусматривает освобождения нерезидентов от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. То есть платить все равно надо, если недвижимость была в собственности меньше минимального предельного срока.
А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоги физлиц: штрафы, проверки, правоприменительная практика». Он пройдет 29 сентября в 11:00 по Мск.
По общему правилу НДФЛ не уплачивается, если проданная недвижимость:
- использовалась в предпринимательской деятельности;
- срок владения более 5 лет;
- срок владения более 3 лет при условии, что квартира является единственным жильем, была получена по наследству, после приватизации или в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.