Может ли ИП заключить трудовой договор по основному месту работы?

Статус ИП не мешает устроиться на основную работу по трудовому договору. Говорить работодателю, что есть ИП, не надо.

Многие интересуются вопросом трудоустройства кандидатов при наличии незакрытого ИП. Уже два таких вопроса задали в «Клерк.Консультациях».

Наши эксперты напоминают, что наличие или отсутствие ИП никак не сказывается на трудоустройстве. Работодателю вообще не обязательно знать об индивидуальном предпринимательстве.

То есть можно спокойно заключать трудовой договор на полную ставку как по основному месту работы. Проблем с налоговиками не будет.

А почему так?

Вспоминаем все разъяснения от налоговиков и других ведомств: предпринимательство не признается трудовой деятельностью. Значит никаких проблем не будет.

Ведь предприниматель может заниматься своей деятельностью в любое удобное для него время.