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💰 Новые детские пособия выплатят и при нулевом доходе. Но не всем

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Рубрика Детские пособия
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Минтруд до конца 2021 года внесет поправку в правило «нулевого дохода» для начисления пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет. Беременным не будут отказывать в пособии из-за отсутствия дохода.

Напоминаем, если у одного из родителей не было дохода за расчетный период, то придет отказ в назначении пособия.

Поправка будет внесена в отношении правила «нулевого дохода» беременной матери ребенка:

«В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу», - напоминает Минтруд в своем инстаграм-канале.

По новому правилу, отсутствие дохода в период от момента постановки на учет по беременности и до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.

Заметим, что об этом ранее писали на «Клерке». Но в том момент еще не было известно о дате внесения поправок.

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