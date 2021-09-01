Беременным не откажут в назначении новых детских пособий из-за нулевого дохода

Правило нулевого дохода, из-за которого приходит отказ в пособиях на детей в возрасте от 3 до 7 включительно и от 8 до 17 лет, изменят.

Минтруд планирует исключить это правило для беременных женщин-заявителей.

«Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка. Особенно это касается тех, кто оказывает услуги, выполняет разовые работы.

С учетом этого период беременности предлагается считать объективной причиной для отсутствия заработка при применении правила нулевого дохода»,

— отметила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Цитата по «Известиям».

Вторая причина внесения изменений — если после первого декрета женщина идет в другой.

Многие матери в период отпуска по уходу за ребенком встают на учет на биржу труда. В том числе, если уволились или были сокращены на прежнем месте работы. С маленьким ребенком очень тяжелой найти новую работу. Поэтому многие не успевают трудоустроиться до второй беременности.

По мнению Минтруда, такие ситуации не должны становиться причинамипособия беременной матери.