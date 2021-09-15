Новые обязанности для бухгалтера за старую зарплату. Стоит просить прибавку?

Когда бухгалтер при приеме на работу обговаривал одни обязанности, а в процессе стали появляться новые, за те же деньги, как намекнуть руководству, что тут есть некая несправедливость?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Как бы вы поступили? Я веду учёт налоговый и бухгалтерский в ООО. Большая реализация, постоянно сверки с клиентами и с базой, из которой выгружается первичка по реализации.

При приеме на работу оговаривались данные задачи. Но постепенно стали появляться новые за те же деньги. Например заполнять отчёт ДДС.

На каких условиях вы бы согласились на дополнительный объем работы?».

В комментариях пишут, что стоит прямо сказать работодателю:

«Я обычно говорю в лоб, что это дополнительные трудозатраты и прошу сделать мне предложение о цене. Говорю: что вы можете предложить за дополнительный объем? Чаще всего находится другой человек, на которого это сваливают. Кто-то предлагает, кто-то говорит, мол не понимаю как оценивать, скажите сами».

Автор ответила, что уже задала такой вопрос, пока не ответили. Потому что потихоньку набегают новые обязанности.

Кто-то пишет, что тут навешивают третий вид учета, и дальше может быть больше:

«Ну, как на каких? Любая работа/услуга должна быть оплачена. У вас уговор на ведение бух и налог учетов. ДДС относится к управленческому учёту, вам вешают вести трерий вид учёта, а об этом уговора не было. За ДДС последуют другие формы управленки».

Как и всегда, все возможные увеличения функционала советуют обговаривать «на берегу»:

«Надо четко оговаривать за что будете получать означенную сумму. В случае роста объема работ (заранее обговорить) сколько за что платить».

В любом случае, просить прибавку стоит. Как правило ,по мнению руководства, если сотрудник ничего не просит — ему и не нужно, он всем доволен. Мысли-то они читать не умеют.