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69% компаний готовы принять на работу выпускников без опыта

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Рубрика Трудовые отношения
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Две трети работодателей готовы брать на работу сотрудников без опыта работы прямо после окончания ВУЗа. И 61% опрошенных хорошо относятся к полученным знаниям выпускников.

А нам хотелось бы узнать ваше мнение. Потыкайте сначала в опросе.

Опрос проводил сервис SuperJob. В нем приняли участие 1 000 работодателей.

69% опрошенных не против брать на работу выпускников сразу после получения диплома.

А 20% — не хотят.

В основном на работу новичков после учебы берут в крупные и средние компании с численностью более 1 000 сотрудников на должности:

  • IT-специалиста;
  • менеджера по продажам;
  • специалиста по работе с клиентами.

Полностью удовлетворены знаниями выпускников 14% работодателей, а 47% — полностью удовлетворены.

Негативно о полученных знаниях высказалось только 3% опрошенных.

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