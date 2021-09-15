69% компаний готовы принять на работу выпускников без опыта

Две трети работодателей готовы брать на работу сотрудников без опыта работы прямо после окончания ВУЗа. И 61% опрошенных хорошо относятся к полученным знаниям выпускников.
А нам хотелось бы узнать ваше мнение. Потыкайте сначала в опросе.
Опрос проводил сервис SuperJob. В нем приняли участие 1 000 работодателей.
69% опрошенных не против брать на работу выпускников сразу после получения диплома.
А 20% — не хотят.
В основном на работу новичков после учебы берут в крупные и средние компании с численностью более 1 000 сотрудников на должности:
- IT-специалиста;
- менеджера по продажам;
- специалиста по работе с клиентами.
Полностью удовлетворены знаниями выпускников 14% работодателей, а 47% — полностью удовлетворены.
Негативно о полученных знаниях высказалось только 3% опрошенных.