❗С 2022 года надо будет сдавать новый отчет в Центр занятости

С 1 января 2022 года появится порядок представления работодателями информации в ЦЗН о вакансиях (или отсутствии таковых), сокращении штата и т.д. Проект опубликован на федеральном портале.

Информировать, в частности, надо о следующих событиях:

о принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП, сокращении штата;

о введении режима неполного рабочего времени, а также о приостановке производства;

о применении в отношении работодателя процедур о банкротстве;

о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Что касается последнего пункта (о вакансиях), то указанная информация предоставляется не позднее следующего дня после дня появления свободных рабочих мест и вакантных должностей, а в случае сохранения вакансий, образовавшихся в предыдущем месяце, либо в случае отсутствия свободных рабочих мест и вакантных должностей в текущем месяце — не позднее последнего календарного дня текущего месяца.

Формы для передачи информации разработает Минтруд.

Работодатели с численностью выше 25 человек должны передавать данные электронно через портал «Работа в России».

Если численность 25 человек и менее, сдать отчет можно будет на бумаге.