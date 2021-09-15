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Налоговики в акте выездной проверки обещают привлечь к ответственности. Не дожидаясь возражений

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Рубрика Налоговые проверки
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В акте о проведении налоговой проверки, не дожидаясь ее окончания, руководителю компании уже предрекли привлечение к налоговой ответственности. Действительно, к чему такие формальности как обжалование или презумпция невиновности?

Поделился на своей странице в Facebook руководитель проекта «АналогиЯ» Сергей Кошелев, в прошлом глава УФНС по Владимирской области.

«Вот находишь на просторах интернета смешную фразу или картинку, а местные налоговики её раз, и в жизнь превращают. Аж страшно становится…

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Вчера нормы НК и права налогоплательщика злоупотреблением обозвали, а сегодня вот… виновен и будешь однозначно наказан, какое обжалование? Какая, нафиг, презумпция…всё уже решил зам. начальника инспекции.

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При этом, у инспекции есть безрезультативные проверки, отмененные Управлением.

Создавая центры компетенций, интересно, куда дели юристов? Или увольнение зама руководителя инспекции с юридическим образованием завершило реформу… без юристов и четкого описывания работают, по своей справедливости…».

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Налоговые проверки. Тактика защиты».

В комментариях пишут:

«Перевод такой: "Возможно, я Вам и смягчу, но Вы сначала мне представьте!"».

Автор поста пишет, что это только акт налоговой проверки, а уже все решили:

«Это только ещё Акт. После наших возражений они по традиции на допы уйдут, а потом мы будем решение ждать. У нас это примерно 1,5 года».

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