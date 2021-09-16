⚖️ Налоговики ошиблись и выплатили «ковидную» субсидию ИП. Суд не увидел причин для возврата денег

Госпомощь надо вернуть только в том случае, если получатель скрыл какую-либо информацию. А вот если ошиблись сами налоговики или другое ведомство — требовать возврата нельзя, считает суд.
Напоминаем, в 2020 году компаниям и ИП из пострадавших отраслей выдавались субсидии от государства в размере одного МРОТ на каждого трудоустроенного работника. А для ИП без наемных сотрудников — один МРОТ.
ИП подал такое заявление в налоговую. Оно было принято и проверено, налоговики выплатили субсидию предпринимателю.
Но позже выяснилось, что основной код ОКВЭД предприниматель не относился к пострадавшим. Налоговики попробовали вернуть деньги через суд.
Но АС Уральского округа встал на сторону ИП. Судья указал, что предприниматель ничего не скрывал, информация была представлена в полном объеме:
«Ошибочное предоставление инспекцией субсидии никоим образом не связано с предоставлением недостоверных сведений самим предпринимателем.