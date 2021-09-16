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⚖️ Налоговики ошиблись и выплатили «ковидную» субсидию ИП. Суд не увидел причин для возврата денег

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Рубрика Право
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Госпомощь надо вернуть только в том случае, если получатель скрыл какую-либо информацию. А вот если ошиблись сами налоговики или другое ведомство — требовать возврата нельзя, считает суд.

Напоминаем, в 2020 году компаниям и ИП из пострадавших отраслей выдавались субсидии от государства в размере одного МРОТ на каждого трудоустроенного работника. А для ИП без наемных сотрудников — один МРОТ.

ИП подал такое заявление в налоговую. Оно было принято и проверено, налоговики выплатили субсидию предпринимателю.

Но позже выяснилось, что основной код ОКВЭД предприниматель не относился к пострадавшим. Налоговики попробовали вернуть деньги через суд.

Но АС Уральского округа встал на сторону ИП. Судья указал, что предприниматель ничего не скрывал, информация была представлена в полном объеме:

«Ошибочное предоставление инспекцией субсидии никоим образом не связано с предоставлением недостоверных сведений самим предпринимателем.

Суды не усмотрели недобросовестности в действиях предпринимателя при подаче заявления о предоставлении субсидии, вследствие чего заключили, что оснований для возврата субсидии в качестве неосновательного обогащения у предпринимателя не имеется».

Скачать августовское постановление АС Уральского округа.

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