Мошенники через Госуслуги пугают налоговыми долгами, которых нет

О факте мошенничества рассказали в УФНС по Свердловской области.
В Госуслуги налогоплательщику поступило сообщение о якобы имеющейся налоговой задолженности. Во вложении было уведомление о задолженности от имени «Федеральной службы судебных приставов», в котором было указано, что налогоплательщик должен оплатить задолженность по налогам и сборам в сумме 295 руб. Данную задолженность предлагалось оплатить в автоматическом режиме, через банковскую карту.
Между тем человек фактически задолженности по налогам и сборам не имеет. ФНС и ФССП данные уведомления не рассылали.
Налоговики напомнили, что узнать актуальную информацию о своей задолженности можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС.
От себя добавим, что информация о налоговой задолженности в госуслугах и ЛК не всегда идентична.
А вам не приходила в Госуслуги информация о налоговом долге, которого нет?