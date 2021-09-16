Мошенники через Госуслуги пугают налоговыми долгами, которых нет

Если вам приходит через Госуслуги предложение оплатить долг по налогам, но долгов у вас нет, то это мошенничество, говорят налоговики.

О факте мошенничества рассказали в УФНС по Свердловской области.

В Госуслуги налогоплательщику поступило сообщение о якобы имеющейся налоговой задолженности. Во вложении было уведомление о задолженности от имени «Федеральной службы судебных приставов», в котором было указано, что налогоплательщик должен оплатить задолженность по налогам и сборам в сумме 295 руб. Данную задолженность предлагалось оплатить в автоматическом режиме, через банковскую карту.

Между тем человек фактически задолженности по налогам и сборам не имеет. ФНС и ФССП данные уведомления не рассылали.

Таким образом, в отношении налогоплательщика была осуществлена попытка мошеннических действий, которые могут носить массовый характер, заявили в УФНС.

Налоговики напомнили, что узнать актуальную информацию о своей задолженности можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС.

От себя добавим, что информация о налоговой задолженности в госуслугах и ЛК не всегда идентична.

А вам не приходила в Госуслуги информация о налоговом долге, которого нет?