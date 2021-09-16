Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Мошенники через Госуслуги пугают налоговыми долгами, которых нет

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

Если вам приходит через Госуслуги предложение оплатить долг по налогам, но долгов у вас нет, то это мошенничество, говорят налоговики.

О факте мошенничества рассказали в УФНС по Свердловской области.

В Госуслуги налогоплательщику поступило сообщение о якобы имеющейся налоговой задолженности. Во вложении было уведомление о задолженности от имени «Федеральной службы судебных приставов», в котором было указано, что налогоплательщик должен оплатить задолженность по налогам и сборам в сумме 295 руб. Данную задолженность предлагалось оплатить в автоматическом режиме, через банковскую карту.

Между тем человек фактически задолженности по налогам и сборам не имеет. ФНС и ФССП данные уведомления не рассылали.

Таким образом, в отношении налогоплательщика была осуществлена попытка мошеннических действий, которые могут носить массовый характер, заявили в УФНС.

Налоговики напомнили, что узнать актуальную информацию о своей задолженности можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС.

От себя добавим, что информация о налоговой задолженности в госуслугах и ЛК не всегда идентична.

12

А вам не приходила в Госуслуги информация о налоговом долге, которого нет?

Подборка полезных мероприятий

Разместить