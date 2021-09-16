Новые фишки налоговиков при проверке: бесплатный вебинар

Налоговикам поставлена цель — наполнять бюджет. В регионах даже специальные комиссии и центры компетенции для этого создают. А что еще нового появилось в основном способе отъема денег у бизнеса — налоговых проверках?

На вебинаре мы рассмотрим такие вопросы:

1. Предпроверочный анализ как мероприятие, «добровольно заменяющее» выездную налоговую проверку.

Именно за счет работы аналитических отделов общее количество выездных налоговых проверок снижается, при этом налогоплательщики уточняют свои налоговые обязательства (в основном, по НДС) добровольно.

2. Повсеместноеосуществления процессуальных действий в ходе ВНП.

Проверки длятся годами, акты выносят по 6-8 месяцев, рассмотрение материалов проверки длится от 3 до 12 месяцев и дольше. Что с этим делать?

3. Использованиев ходе выездных налоговых проверок. Превышение должностных полномочий инспекторами.

4. Реализация прав налогоплательщика на различных стадиях проверки.

5. Обжалование результатов налоговой проверки.

Спикеры: