🔍 Не работаете, но покупаете что-то дорогое? Вас проверят местные власти

В регионе начались проверки безработных, которые могут себе позволить покупку недвижимости. Кроме того, специальная комиссия выявляет и другие нарушения — низкие зарплаты, несогласованное строительство, трудовые нарушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале саратовский вице-губернатор Роман Бусаргин.

«На заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов подвели итоги за прошедшую неделю и наметили новые горизонты для работы. Деятельность МВК разделена на несколько ключевых блоков».

Первый блок, по словам чиновника — выявление неформальной занятости:

«За неделю выявлено 104 организации, не оформившие своих работников в соответствии с законодательством. После вмешательства контролирующих органов заключено 90 трудовых договоров. В Государственную инспекцию труда направлено 52 материала для проведения проверок.

Также комиссия занимается повышением уровня заработной платы для жителей региона:

«Выявлено 323 организации, где уровень оплаты труда ниже среднеотраслевых значений. Из них 137 выдают сотрудникам денежное довольствие ниже МРОТ. Взяты обязательства по увеличению зарплат на 4,7 млн рублей».

Имущественные вопросы тоже не остаются без внимания комиссии:

«Проверки в рамках земельного контроля позволяют своевременно выявлять участки, использующиеся не по назначению. За неделю проведено 28 мероприятий: по итогам выдано 11 предписаний, в надзорные органы передано 8 материалов.

Кроме того, обнаружено 20 объектов капитального строительства, не состоящих на учете. Начата регистрация по 20 таким строениям. Недавно в рамках межведомственной комиссии принято решение о проверках сельхозтоваропроизводителей и их налоговых декларациях.

Были обнаружены вопиющие факты, когда аграрии брали в лизинг как технику для нужд своих организаций престижные иномарки и включали эти покупки в убытки, занижая налоговую нагрузку. После вмешательства налоговых органов 200 плательщиков внесли уточнения в свои декларации».

И, вишенка на торте — официальных безработных проверяют, откуда у них деньги на недвижимость и на другие дорогие покупки:

«В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта приступили к изучению списков граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты. Уже обнаружено не менее 40 физических лиц, оформивших за прошедший год в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей. Законность происхождения этих средств будут проверять профильные структуры».

Ну и в завершение — сколько денег эта комиссия принесла в областной бюджет:

«Всего в результате деятельности комиссии за неделю в областной бюджет дополнительно поступило 30,8 млн рублей, а с начала года — 671,6 млн рублей».

Раньше на «Клерке» писали о других способах пополнения бюджета:

Теперь выявлением различных нарушений, видимо, будет заниматься не конкретное профильное ведомство, а отдельные межведомственные комиссии. Осталось только казаков туда каким-нибудь боком добавить. Как силовое прикрытие, к примеру.

Прокомментировал Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области:

«Это вопрос из разряда "а зачем в Воронеже сделали Налоговый департамент в администрации?". Койки двигают. Работу показывают, время чиновников занимают, а то с этой автоматизацией и МФЦ времени много свободного, сокращать надо тогда, а куда ему идти? Вот придумывают себе сами работу и рапортуют об успехах.

Только это всё показное: всю работу сделали ведомства, и на МВК вытащили… отчитались и там и там все молодцы, кроме бизнеса! Бизнес - мошенники. Прав у этих комиссий никаких, только психологическое воздействие.

У нас сейчас в центр компетенции по ВНП набирают бывших ОБЭП-овцев, думаете чтобы проверки в рамках НК делать? Они его отродясь не видели, только для психологического воздействия на проверяемого, а это они могут. Никаких кодексов, чистая психология».