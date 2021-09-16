Налоговики рассказали, как нельзя на них жаловаться

Жалобу на налоговиков надо составлять по утвержденной форме. Иначе откажут в рассмотрении. Показываем наглядно, как составить жалобу.

Об этом напомнили на сайте УФНС Красноярского края.

Жалобу на решения по результатам налоговых проверок или иные акты, а также на действия или бездействия налоговиков надо подавать по ТКС.

При этом жалобу надо подписать усиленной электронной подписью.

Форма жалобы утверждена приказом ФНС от декабря 2019 года и она обязательная для применения.

Если не заполнить эту форму и просто написать о проблеме, то жалоба останется без рассмотрения.

Редакция «Клерка» посмотрела, как составляется жалоба в «Контур.Экстерн». И чем она отличается от простого обращения.

Для создания жалобы надо перейти в раздел «ФНС» → «Отчеты» → «Создать новый».

Жалоба состоит из двух разделов:

первый — информация по компании; второй — предмет и вид жалобы, номер, дата и номер обжалуемого документа (при необходимости), суть жалобы и требование. А также в каком форме требуется получить ответ.

Если заполнить просто письмо в ФНС, то никакой формы нет. В нем указывается только текст письма.