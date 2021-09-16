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Налоговики рассказали, как нельзя на них жаловаться

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Рубрика Налоговые споры
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Жалобу на налоговиков надо составлять по утвержденной форме. Иначе откажут в рассмотрении. Показываем наглядно, как составить жалобу.

Об этом напомнили на сайте УФНС Красноярского края.

Жалобу на решения по результатам налоговых проверок или иные акты, а также на действия или бездействия налоговиков надо подавать по ТКС.

При этом жалобу надо подписать усиленной электронной подписью.

Предлагаем просмотреть запись вебинара «Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание». Для подписчиков «Премиума» — бесплатно.

Форма жалобы утверждена приказом ФНС от декабря 2019 года и она обязательная для применения.

Если не заполнить эту форму и просто написать о проблеме, то жалоба останется без рассмотрения.

Редакция «Клерка» посмотрела, как составляется жалоба в «Контур.Экстерн». И чем она отличается от простого обращения.

Для создания жалобы надо перейти в раздел «ФНС» «Отчеты» «Создать новый».

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Жалоба состоит из двух разделов:

  1. первый — информация по компании;
  2. второй — предмет и вид жалобы, номер, дата и номер обжалуемого документа (при необходимости), суть жалобы и требование. А также в каком форме требуется получить ответ.

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Если заполнить просто письмо в ФНС, то никакой формы нет. В нем указывается только текст письма.

Напоминаем, если составить жалобу таким образом, то она не будет рассмотрена.

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