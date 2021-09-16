Товар был украден? Недосдачу можно списать в расходы, только если полиция не установит виновника

При расчете налога на прибыль учесть недосдачу из-за хищения можно только в том случае, если не выявлено виновное лицо.

Такой ответ дан в июльском письме Минфина.

К внереализационным расходам при расчете налога на прибыль относятся убытки, в виде расходов из-за недостачи товаров или материалов при условии, что виновные лица отсутствуют или не установлены.

Если товар был именно похищен, то только при условии, что виновник не установлен.