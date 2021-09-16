Товар был украден? Недосдачу можно списать в расходы, только если полиция не установит виновника

При расчете налога на прибыль учесть недосдачу из-за хищения можно только в том случае, если не выявлено виновное лицо.
Такой ответ дан в июльском письме Минфина.
К внереализационным расходам при расчете налога на прибыль относятся убытки, в виде расходов из-за недостачи товаров или материалов при условии, что виновные лица отсутствуют или не установлены.
Если товар был именно похищен, то только при условии, что виновник не установлен.
Причем этот факт должен быть подтвержден документально. То есть справкой или другим документом от правоохранительных органов.