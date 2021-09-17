Работодатель требует от дистанционного бухгалтера поминутного подробного отчета о работе

Ежедневный отчет о проделанной работе для бухгалтера превратился в ежедневный кошмар.

Историю, достойную пятничной рубрики, мы обнаружили на портале «Онлайнинспекция.рф».

Удаленный бухгалтер спросила Роструд, правомерно ли требование директора о поминутном отчете за все действия в рабочее время.

Женщина не отказывается расписывать свои действия. Но краткий отчет руководство не устраивает. Нужны подробности, детали.

Например, вся действия в электронной почте (кому, от кого, зачем, почему, по какому вопросу) должны быть отражены в отчете. Бухгалтер отправила рабочее письмо коллеге, что заняло у нее менее 1 минуты, и не отразила это действие в отчете. В итоге она получила замечание, так как в отчете должны быть отражены абсолютно все действия в мельчайших подробностях.

Вот примерно в каком виде руководство хочет видеть отчет бухгалтера на дистанционке:

Вид работы Какой отчет требуют от бухгалтера переписка в почте, решение текущих вопросов расписать, с кем общалась, по каким вопросам, к какому решению пришли заведение в 1С первичных документов расписать, какие поставщики разнесены, какие суммы и даты общение с поставщикам расписать что, с кем, и к какому выводу пришли

Роструд пояснил, что требование отчета правомерно, но при условии, что такой порядок составления отчета о проделанной работе установлен трудовым договором, коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации.

Вместе с тем если порядок оформления отчета о проделанной работе в организации не установлен, то вышеописанные требования работодателя неправомерны.

Работник не обязан составлять максимально подробный отчет о проделанной работе так, как устно требует работодатель, если письменно это нигде не оговорено.

А вы, уважаемые бухгалтеры, работающие дистанционно, отчитываетесь руководству о сделанном за день? Насколько подробно?