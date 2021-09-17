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❗❗❗ Производственный календарь на 2022 год

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Первый рабочий день в 2022 году — 10 января. И не забываем, что 31 декабря в этом году — тоже выходной день.

  • Скачать  производственный календарь на 2022 год для пятидневки.
  • Скачать  производственный календарь на 2022 год для шестидневки.

Власти утвердили производственный календарь для пятидневки на 2022 год. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства.

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В 2022 году будем отдыхать:

  • с 1 по 9 января;
  • 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 30 апреля по 3 мая;
  • с 7 по 10 мая;
  • с 11 по 13 июня;
  • с 4 по 6 ноября.

При это в 2022 году будет только одна рабочая суббота — 5 марта.

А также напоминаем, что 31 декабря 2021 года — выходной.

Кстати, вы можете воспользоваться производственным календарем в сервисе «Клерка»:

  • для пятидневки — тут;
  • для шестидневки — тут.

Друзья, а у вас в компании дают отгулять все новогодние праздники? Или заставляют выходить 3-4 января?

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