❗❗❗ Производственный календарь на 2022 год

Первый рабочий день в 2022 году — 10 января. И не забываем, что 31 декабря в этом году — тоже выходной день.
Власти утвердили производственный календарь для пятидневки на 2022 год. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства.
В 2022 году будем отдыхать:
- с 1 по 9 января;
- 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 30 апреля по 3 мая;
- с 7 по 10 мая;
- с 11 по 13 июня;
- с 4 по 6 ноября.
При это в 2022 году будет только одна рабочая суббота — 5 марта.
А также напоминаем, что 31 декабря 2021 года — выходной.
Кстати, вы можете воспользоваться производственным календарем в сервисе «Клерка»:
Друзья, а у вас в компании дают отгулять все новогодние праздники? Или заставляют выходить 3-4 января?