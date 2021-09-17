Первый рабочий день в 2022 году — 10 января. И не забываем, что 31 декабря в этом году — тоже выходной день.

Скачать производственный календарь на 2022 год для пятидневки.

для пятидневки. Скачать производственный календарь на 2022 год для шестидневки.

Власти утвердили производственный календарь для пятидневки на 2022 год. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства.

В 2022 году будем отдыхать:

с 1 по 9 января;

23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 30 апреля по 3 мая;

с 7 по 10 мая;

с 11 по 13 июня;

с 4 по 6 ноября.

При это в 2022 году будет только одна рабочая суббота — 5 марта.

А также напоминаем, что 31 декабря 2021 года — выходной.

Кстати, вы можете воспользоваться производственным календарем в сервисе «Клерка»:

для пятидневки — тут;

— тут; для шестидневки — тут.

Друзья, а у вас в компании дают отгулять все новогодние праздники? Или заставляют выходить 3-4 января?