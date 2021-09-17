В паспорта могут вернуть обязательные отметки о браке и ранее выданных паспортах

В паспортах стало необязательно указывать сведения о браке и ранее выданных паспортах. Банки увидели в этом множество лазеек для недобросовестных лиц и просят вернуть все как было. ЦБ обещал помочь.

Об этом пишут на канале «Тот самый 115-ФЗ».

«Очередное доказательство, что сначала надо советоваться, а потом писать законы. Недавно были внесены изменения в положение о паспорте РФ, где сведения о браке и ранее выданных паспортах стали необязательным атрибутом. Банкиры забили панику, ибо открываются лазейки для разного рода мошенников.

Например, можно поменять паспорт и пойти за кредитом. Для банка ты будешь чист как стеклышко, так как сведения в бюро кредитных историй фильтруются по паспортным данным. Также возникают проблемы по поиску ИНН на сайте ФНС по новому паспорту. Сайт показывает, что ИНН нет. Таким образом, можно обойти банковские черные списки, так как сведения там также фильтруются либо по паспортным данным, либо по ИНН.

Как итог, банкиры обратились в ЦБ, чтобы тот их поддержал при обращении в Правительство и МВД вернуть все как было раньше. ЦБ обещал свое содействие».

На «Клерке» ранее писали, что банки начали требовать с клиентов справки о семейном положении.