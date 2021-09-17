Налоговики массово рассылают ошибочные требования. Вот только счета блокируют, если не ответить

Налоговики массово требуют сдать 6-НДФЛ у всех подряд. Иногда — у компаний, которые уже не состоят на учете в их инспекции. А иногда за прошлые кварталы у тех, кто только начал деятельность.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Что за бзик у налоговых инспекций о не предоставлении 6-НДФЛ за 6 месяцев? У нас и по нулевкам и где филиалы закрыты! Из Уфы прилетело! И по тем, которые сдавали! Жаль время на ответы тратить…».

В комментарияхх пишут — сбой. Но отвечать нужно, потому что могуть оштрафовать.

«Типа сбой, а если оставить без ответа, то штраф прилетит. Долго думала, как пожелание идти лесом описать другими словами и с ссылкой на НК с письмами Минфина».

Кому-то прилетело за прошлый квартал, хотя организацию открыли только в этом. Кроме того, прилетает из инспекций, где на учете уже не стоит компания.

Еще налоговики признают, что это сбой, но могут и приостановить операции по счету:

«По телефону сказали пишите письмо в ту, откуда пришло. А то ненароком приостановят. Но признали, что ошибка».

Еще все пишут о некой магической дате — 10.08, у многих именно ею датированы требования.

Кто-то пишет, что такое уже не первый месяц творится:

«Это уже не первый месяц. Причём, без объявления войны, прилетает блокировка счета на всю (!) сумму. — Ой, это программа автоматом пишет, — был ответ на мой звонок. Убирают вручную».

Отвечать предлагают так:

«Написала, что нет обьекта — нет налога — нет отчёта. В общем, сделала все, от меня зависящее, чтоб избежать блокировки».

Прокомментировал Сергей Кошелев, в прошлом глава УФНС по Владимирской области: