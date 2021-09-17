Портрет заместителя глазами главбуха: каким он должен быть?

Заместитель главного бухгалтера — кто он? Какие у него должны быть личные и профессиональные качества? И должен ли он хотеть когда-нибудь стать главбухом?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги. Напишите, пожалуйста, что для вас важно услышать от респондента на должность заместителя главного бухгалтера. Причем не только профессиональные моменты, но и личностные — что нравится в собеседнике, что не нравится».

В комментариях пишут желаемые качества зама:

«Организованность, хорошие навыки тайм менеджмента, умение расставлять приоритеты, умение работать с информацией, способность увидеть „картину в целом“, привычка сначала думать и проверять информацию, потом делать выводы».

Вот еще комментарий с пожеланиями качеств зама главбуха:

«Смотрю на темперамент, слушаю речь, способность излагать мысль, владение понятийными профессиональными терминами, усидчивость, мотивацию, если тетенька заточена на дом, семью, детей/внуков, то предоставляю ей возможность реализовать себя в сфере ей близкой».

Кто-то шутит, что зам работает, а главбух снимает сливки:

«Личные качества зама — уметь отдавать свои достижения главному. Ибо работать будет зам, а заслуги все у главного».

А кто-то рассказывает свой случай из жизни:

«Искала зама. Одна мадам прямо выла: я еду, но не успеваю — подождите меня! Мне нужна эта работа! Приехала распальцованная тетя. Стала собеседовать. Профуровень — ниже среднего, НДС не знает совсем — ни одной проводки по НДС даже написать не смогла). Спросила ее как при таком уровне знаний она хочет работать? Тем более, что НДС она совсем не знает. Шедевральный ответ: а зачем мне НДС? Его делать будете вы!».

Раньше главбух занимался больше административной работой. А бухгалтерской — его зам:

«В старые добрые времена, когда вершиной прогресса были калькуляторы, а учет велся в журналах-ордерах и Главной книге, главный бухгалтер в первую очередь занимался административной работой: строил начальников других отделов, решал, кому из своих дам повысить объем работ (и з/плату), а кому старый оставить, и пр. А непосредственно учетом занималась его заместитель, обычно она и сводила главную книгу, плюс еще какой-нибудь журнал, или два».

Еще есть мнение, что зам — это «рабочая лошадка»:

«Зам — это рабочая лошадь, у которой много знаний и нет амбиции быть главным. Есть амбиции „сделать хорошо“. Профессионально, на мой взгляд, тут должен оценивать сам главбух.

Если нет плана свергнуть главбуха более сильным замом, то важно чтобы они друг другу подошли и по темпераменту. Тогда это будет сильная рабочая команда, а не рассадник склок и сплетен.

PS: Профессиональный уровень потенциальных кандидатов определяет ещё и специфика конкретной организации. Где-то учёт сложный, где то задачи совсем простые».

Ну а напоследок еще один юморной комментарий: