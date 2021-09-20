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💰 Не снимайте деньги через банкомат другого банка. При сбое могут возникнуть проблемы

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Рубрика Банки
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Сотрудник компании хотел снять 251 тыс. рублей с рабочей карточки в другом банкомате. Но произошел сбой, банкомат деньги не выдал. В результате — банк отказывается вернуть деньги. Что остается компании, как не обращаться в полицию.

Отзыв оставлен в отношении Промсвязьбанка на сайте Банки.ру:

«13.08.2021 со счета нашего юр.лица в Альфа Банке сняты деньги за выдачу наличных в банкомате Промсвязьбанка в размере 251 000 рублей.

На претензию о возврате денег на счет в виду того, что денег мы не получили по причине сбоя банкомата, Альфа банк ответили отказом.

Сбой наблюдался и в лругом банкомате Промсвязьбанка, в котором мы через 2 часа пытались снять денежные средства».

Автор сказал, что обращался в отделение Промсвязьбанка. Специалист банка сказал, что есть видео, на котором видно, что деньги так и не были получены. Но вот эта запись не была передана в Альфа Банк:

«Все, что Альфа Банку предоставлено в доказательство выдачи денег — это выписка банкомата за временной промежуток с 15.38PM по 16.14PM».

Компания планирует идти в полицию и обвинять банк в мошенничестве:

«Сегодня 07.09.2021 вынуждены обратиться в полицию по факту мошеннических действий, считаем проведенное расследование по нашему вопросу поверхностным, безучастным и не отвечающим требованиям к надежности крупнейшего банка страны».

В ответ сотрудник Промсвязьбанка ответил, что в действиях сотрудников не был обнаружен факт некорректных действий.

Но автор не согласен с таким подходом:

«Мне не показали видео, якобы на котором я сняла деньги, не приняли претензию, я считаю в этом явно нарушено законодательство и буду вынуждена в связи с этим ответом обратиться в Центробанк.

Денежных средств я не получала. После сбоя банкомата я ушла ни с чем. Сумма для нашей организации серьезная. Пусть все знают, что можно не получить из банкомата 251 000 рублей и Промсвязьбанк на себя ответственность не берет, в возврате средств отказал».

Вот и такое бывает. Как вы думаете, что дальше последует?

Банк все урегулирует, так как был оставлен отзыв в «Народном рейтинге банка»? Или же компании придется обращаться в полицию?

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