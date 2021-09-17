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Что рассказали об «Альфа-Банке» в нашем «Рейтинге компаний»

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Рубрика Банки
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Приводим отзывы об «Альфа-Банке», которые оставили в «Рейтинге компаний» на «Клерке».

Хвалят приложение банка. Например, пользователь lubka пишет:

«Когда появилось приложение банка, стало гораздо легче общаться с банком через чат, очень много и быстро решалось вопросов. Работаем с ним уже пять лет. Но на заре отношений позвонить и назвать кодовое слово оператору, который без него не мог войти в наш профиль и посмотреть проблему, требовало много нервов и терпения. Вспоминаю теперь, как страшный сон и радуюсь, что он прошел».

Вообще, о приложении банка еще можно добавить, что если сменить смартфон, к примеру, с «яблока» на «зеленого робота» — нужно обязательно идти в банк и это фиксировать. Иначе работать не будет. Может, не очень удобно, но лишний способ испортить жизнь разного рода злоумышленникам никогда не помешает.

Пишет пользователь Anna050676:

«Проблем нет, если и возникают какие-то вопросы, есть персональный менеджер. С банком работаем уже 5 лет».

У кого-то бывали курьезы при работе с этим банком. Так, пользователь id189457568 рассказал:

«С Альфой у меня был только один момент знакомства. Меня их банкомат током бил, когда я вводил пин-код :-)».

Рассказали в отзывах и о зарплатном проекте. Пользователь СанСанычТ пишет:

«В зарплатном проекте всё очень шустро. Но есть один нюанс при работе с ним.

Если есть деньги на счете и готова ведомость на выплату, то деньги можно получить моментально либо через какое-то время подписав п/п и ведомость в разном хронологическом порядке. Если сначала подписать и отправить в банк п/п, а потом подписать ведомость на выплату, то деньги зачислятся 1-5 секунд.

Если сначала подписать ведомость и отправить в банк, а потом подписать п/п и отправить в банк, то нужно подождать около 30 минут до зачисления средств».

Кроме того, мелькнуло упоминание об их коллаборации с Моргенштерном. На «Клерке» тогда писали, что бухгалтеры собрались вообще из банка из-за этого уходить. Но не все. А кому-то наоборот понравился нестандартный рекламный ход.

А мы напоминаем, что в «Рейтинге «компаний» теперь можно в каждом своем отзыве поставить оценку:

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