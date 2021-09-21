📘 Журнал учета трудовых книжек обязательно должен быть прошнурован

С 1 сентября 2021 года отменена утвержденная ранее форма журнала учета трудовых книжек, который к тому же надо было скреплять сургучной печатью.
Теперь этот журнал компания может разработать сама по своему усмотрению. И сургуч больше не нужен.
Напомним, новый порядок введен приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.
Между тем фантазии работодателей по изобретению своей формы журнала все-таки ограничены рамками законодательства. Не все идеи можно претворить в жизнь.
Так, на портале Роструда кадровик поделился своей креативной идеей.
Но так делать нельзя, ответил Роструд.
По приказу № 320н (пункт 40) журнал по учету движения трудовых книжек должен быть пронумерован, прошнурован, заверен подписью руководителя организации.
Поэтому журнал не может состоять из отдельных, разрозненных листов.