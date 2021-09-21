📘 Журнал учета трудовых книжек обязательно должен быть прошнурован

С 1 сентября 2021 года отменена утвержденная ранее форма журнала учета трудовых книжек, который к тому же надо было скреплять сургучной печатью.

Теперь этот журнал компания может разработать сама по своему усмотрению. И сургуч больше не нужен.

Напомним, новый порядок введен приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

Между тем фантазии работодателей по изобретению своей формы журнала все-таки ограничены рамками законодательства. Не все идеи можно претворить в жизнь.

Так, на портале Роструда кадровик поделился своей креативной идеей.

В фирме решили завести отдельные листы учета на каждого сотрудника. Все эти листы будут пронумерованы. Каждый из них будет называться «Журнал по учету движения трудовых книжек и вкладышей в нее», при этом оставаясь отдельным листом.

Но так делать нельзя, ответил Роструд.

По приказу № 320н (пункт 40) журнал по учету движения трудовых книжек должен быть пронумерован, прошнурован, заверен подписью руководителя организации.

Поэтому журнал не может состоять из отдельных, разрозненных листов.