Люди больше не хотят брать льготную ипотеку

Банки выдали 54,5 тысячи ипотечных кредитов в августе. Это на 21,4% меньше по сравнению с августом прошлого года, и на 2% меньше, чем в июле этого года. Эксперты считают, что это из-за изменения условий льготной ипотеки.

К таким выводам пришли в бюро кредитных историй «Эквифакс», пишет «ТАСС».

«Продажи ипотечных кредитов в августе находятся на уровне, сопоставимом с июлем, что безусловно ниже уровней предыдущих месяцев. Основной причиной снижения объема являются существенные изменения в программе государственной поддержки ипотечного кредитования, в результате которых снизились выдачи в крупнейших городах», — комментирует глава бюро Олег Лагуткин.

При этом в августе вырос средний срок выдаваемых ипотек до 18,5 лет. Увеличилась и стоимость кредита со всеми составляющими (комиссия, страховка, иные платежи) с 8,8 до 9%. А общий объем выданных в августе ипотечных кредитов снизился до 187,4 млрд рублей.

Кстати, в августе эксперты наоборот прогнозировали рост объема ипотек на 100 млрд руб. по сравнению с 2020-м. Хотя тот факт, что люди стали меньше обращаться за ипотекой, был известен еще в июле, после изменения условий госпрограммы.