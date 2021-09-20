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👺 Вместо трудоустройства девушке открыли ИП и повесили долг на 3 млн рублей

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Рубрика Мошенничество
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Мошенники разместили вакансию тайного покупателя и открыли на «сотрудника» ИП. За три недели на ИП висел долг в 3 млн рублей. Причем ни банк, ни УЦ, выдавший электронную подпись, не подозревали о мошенничестве.

Ситуация произошла на Урале. 19-летная студентка решила устроиться на работу на летние каникулы. Откликнулась на вакансию тайного покупателя, размещенную на «Авито», рассказывает издание «E1.ru».

Ее пригласили на собеседование в кафе. Сказали, что офис находится на втором этаже здания.

«Молодой человек лет двадцати пяти рассказал про условия работы. Сказал, что я буду делать закупки в магазинах, фиксировать нарушения и передавать информацию, деньги будут перечисляться после окончания проверки. Он отсканировал на свой телефон мои документы: паспорт и СНИЛС. Потом предложил мне подняться на второй этаж, подписать документы и договор. Попросил меня зайти одну — ему якобы нужно было на пять минут отлучиться на встречу», — рассказала обманутая студентка.

На втором этаже ее встретила девушка, которая предоставила все необходимые документы на подпись. После подписания их отдали студентке, а она передала их «работодателю».

Молодой человек из кафе встретил обманутую девушку на выходе и сказал, что сначала будет проведена проверка документов службой безопасности. Через пять дней со студенткой созвонились и сказали, что проверка пройдена и надо подъехать за зарплатной картой. Встреча происходила с представителем «работодателя» и сотрудником банка

После того, как девушке выдали карту, она уже не смогла дозвониться до «работодателя». А спустя пару недель к родителям домой, где прописана студентка, позвонили из налоговой:

«Оказывается, девушка завела на свое имя ИП, а хотела вообще открыть ООО, но в налоговой этого сделать не разрешили».

Девушка направила по электронке заявление на снятие с учета в качестве ИП. Но по факту ИП так и не было снято с регистрации. Студентке начали названивать люди, которые требовали вернуть деньги за якобы оказанные услуги причем из нескольких городов. В общей сложности, как позже выяснилось, долг по ИП составил 3 млн рублей:

«Звонят до сих пор. Давят. Угрожают, что посадят, требуют срочно вернуть деньги. Некоторые уговаривают: мы тебе поможем, не будем обращаться в органы, но деньги перечисли.

Высылают договоры, которые я как будто подписывала, но там стоит не моя подпись. Кто-то из тех, кому я якобы должна, написал заявление в полицию», — рассказала девушка. Студентка обратилась к юристам за помощью.

Выявили такую схему мошенничества: при первом собеседовании девушку направили в офис удостоверяющего центра, который изготавливает ЭЦП, за которую ранее оплатил мошенник. Сотрудники УЦ могли и не подозревать, что это — мошенническая схема. Договор с УЦ девушка самостоятельно отдала мошеннику, думая, что это трудовой.

По ЭЦП была зарегистрировано ИП и оформлена карточка по счету ИП. Причем сотрудник банка также не подозревал, что это мошеннические действия. Так как все данные полностью совпадали. После этого мошенники поменяли все данные для входа в личный кабинет и сменили кодовое слово.

Сейчас девушка написала заявление в полицию. Но пока не было никакого ответа, сообщает издание.

Юристы считают, что контрагенты тоже были участниками мошеннической схемы. Так как за три недели очень тяжело было бы заключить столько договоров, да еще и с контрагентами по всей стране.

Друзья, будьте осторожны. Всегда читайте договоры и другие документы перед подписанием.

Ранее на «Клерке» писали, что около 48% не читают договоры при подписании, а некоторые вообще проглядывают. Речь шла о трудовых договорах.

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