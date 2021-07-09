Каждый второй невнимательно читает трудовой договор перед подписанием. А около 10% опрошенных отметили, что новые сотрудники вообще не читали трудовой договор.

А нам хотелось бы узнать ваше мнение?

Такие результаты показал опрос Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитического центра НАФИ, который есть в наличии у «Известий». В опросе принимали участие представители компаний, в том числе кадровики.

48% опрошенных отметили, что трудовой договор читают, но не внимательно.

9%, в основном директора по персоналу, считают, что при трудоустройстве работники вообще не читают трудовой договор.

Но были и те, кто отметили, что их подчиненные всегда внимательно изучали трудовой договор (37%). Такой позиции в основном придерживаются топ-менеджеры.

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