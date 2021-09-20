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Гостиницы требуют снижения НДС

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Рубрика НДС
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Отельный бизнес просит власти снизить ставку по НДС, вплоть до обнуления. Из-за такой просьбы бюджет может потерять порядка 30 млрд рублей ежегодно.

Письмо отправлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко от «Опоры России». В нем — просьба инициировать Минфин к проработке возможности снижение НДС для гостиниц, сообщает «Коммерсантъ».

Как сказал вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников, снижение НДС сократит поступление в бюджет примерно на 30 млрд рублей, что составляет менее 1% общих бюджетных доходов.

Он также отметил, что во всем мире к туристической отрасли применяется более мягкая налоговая политика:

«В 21 из 28 стран Евросоюза размер НДС для гостиниц составляет 7–10%. Но в случае России речь может идти и об обнулении»,

— сказал Кожевников.

Такое мнение поддерживает и зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян:

«Сейчас отельеры платят в бюджет разницу между входящим (за товары и услуги, которые приобретают сами) и исходящим (за собственные услуги) НДС. Так, если ставка на исходящий налог будет просто снижена, гостиницы смогут обратиться к властям с просьбой компенсировать разницу. На это неоднократно обращала внимание Счетная палата. Если же гостиничные услуги в принципе не будут облагаться НДС, оснований для получения компенсации у собственников не будет».

Кроме этого, по мнению Романа Еремяна, потери бюджета из-за снижения НДС будут невелики. Так как сейчас около 87,5% всех гостиниц применяют упрощенку. И снижение ставки НДС сильно не отразится на бюджетных поступлениях.

По материалам «Коммерсантъ».

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