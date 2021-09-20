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Как снизить риски блокировки счета? Смотрите запись вебинара

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Рубрика Банки
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Как обезопасить свой счет от претензий и блокировок со стороны банка? Какие методы и инструменты могут в этом помочь? Расскажет эксперт.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать запись вебинара «Инструменты для снижения риска блокировки счёта».

На вебинаре разбирали следующие моменты:

  • проведение диагностики собственной компании на предмет риска блокировки счета;
  • как провести проверку надежности контрагентов и сформировать отчеты;
  • как оценить и предотвратить риски и собрать для этого максимум подходящих инструментов.

Спикер — Петр Штеркель, директор департамента малого и среднего бизнеса Локо-Банк.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

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