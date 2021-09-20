❗️ Можно ли заполнять счет-фактуру не по стандартному формату? Ответ налоговиков

Налоговики не откажут в вычете, если внешней вид счет-фактуры будет отличаться от стандартного.

Такой ответ содержится в августовском письме ФНС.

Форма счета-фактуры утверждена постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137. В нем указан состав сведений, строк и граф, которые должны быть отображены в документе. Исключать что-то из формы счета-фактуры нельзя.

Но изменить внешний вид счета-фактуры можно.

Как указано в письме, если показатели строк 1 — 8 будут расположены в две колонки, НДС по ней принять к зачету или вычету можно.