Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

❗️ Можно ли заполнять счет-фактуру не по стандартному формату? Ответ налоговиков

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Счета-фактуры
Версия для печати

Налоговики не откажут в вычете, если внешней вид счет-фактуры будет отличаться от стандартного.

Такой ответ содержится в августовском письме ФНС.

Форма счета-фактуры утверждена постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137. В нем указан состав сведений, строк и граф, которые должны быть отображены в документе. Исключать что-то из формы счета-фактуры нельзя.

Но изменить внешний вид счета-фактуры можно.

Как указано в письме, если показатели строк 1 — 8 будут расположены в две колонки, НДС по ней принять к зачету или вычету можно.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Изменения в законах по налогам - 2021: НДС, НДФЛ, налог на прибыль». Он пройдет 30 сентября в 11:00 по Мск.

Подборка полезных мероприятий

Разместить