Сотрудник обязан соблюдать утвержденный график работы. Приходить и уходить с работы раньше — нельзя

Уйти с работы раньше времени нельзя, даже если на работу пришел раньше.

То есть главное — не отработать рабочее время, а исполнять обязанности по графику работодателя.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Автор вопроса предположил, что если он пришел на работу раньше, то может и уйти раньше. Доуточнив, что работодатель против такого раннего прихода.

Роструд ответил, что так делать нельзя. Так как сотрудник должен выполнять свои рабочие обязанности по утвержденному с работодателем графику.

Во сколько надо приступить к работе после обеда? В 14:00:00 или в 14:00:01, ответ Роструда — читать тут.