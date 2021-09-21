Если земля для ИЖС перешла банку, налог будет по повышенной ставке

В общем случае ставка земельного налога не может превышать 0,3 % по земле для жилищного строительства. Но если участок для ИЖС используется в предпринимательской деятельности – предельная ставка 1,5 %.

А как быть, если земля для ИЖС находится в собственности банка? Можно ли в данном случае говорить об использовании ее в предпринимательской деятельности?

В этих вопросах разбиралась ФНС в письме № БС-4-21/13121@ от 15.09.2021.

В документе сказано, что банк — это коммерческое хозяйственное общество, у него цель создания — извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

По мнению ФНС, если земельный участок в собственности у банка, то и ставка налога у него будет выше. А именно, как для участка, используемого в предпринимательской деятельности.

Если банк не согласен с начислением налога по такой ставке, он может оспорить это.