Работника надо сократить при отказе от перевода. Даже если сначала он согласился

При сокращении сотрудникам сначала предлагают перевод. Если документы на перевод еще не были оформлены, а работник отказывается, то надо сокращать.
Причем сокращение должно пройти датой, указанной в первом уведомлении.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Работодатель не может отказать в сокращении, если:
- сотрудник ранее планировал перейти на другую должность, но передумал (документы не были подписаны);
- прошло более двух месяцев после оповещения о сокращении.
Причем в двух перечисленных случаях сокращать надо с даты, которая была указана в первоначальном уведомлении.
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