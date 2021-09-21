Работника надо сократить при отказе от перевода. Даже если сначала он согласился

При сокращении сотрудникам сначала предлагают перевод. Если документы на перевод еще не были оформлены, а работник отказывается, то надо сокращать.

Причем сокращение должно пройти датой, указанной в первом уведомлении.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Работодатель не может отказать в сокращении, если:

сотрудник ранее планировал перейти на другую должность, но передумал (документы не были подписаны);

прошло более двух месяцев после оповещения о сокращении.

Причем в двух перечисленных случаях сокращать надо с даты, которая была указана в первоначальном уведомлении.