Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Работника надо сократить при отказе от перевода. Даже если сначала он согласился

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

При сокращении сотрудникам сначала предлагают перевод. Если документы на перевод еще не были оформлены, а работник отказывается, то надо сокращать.

Причем сокращение должно пройти датой, указанной в первом уведомлении.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Работодатель не может отказать в сокращении, если:

  • сотрудник ранее планировал перейти на другую должность, но передумал (документы не были подписаны);
  • прошло более двух месяцев после оповещения о сокращении.

Причем в двух перечисленных случаях сокращать надо с даты, которая была указана в первоначальном уведомлении.

Учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов». Для подписчиков «Премиума» — бесплатно.

Подборка полезных мероприятий

Разместить