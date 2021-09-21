НДФЛ за самозанятых компании платить не должны, напомнили налоговики

При выплатах по договору ГПХ с самозанятым удерживать НДФЛ не надо, напомнила ФНС. Самозанятые сами платят свой налог — налог на профессиональный доход.

Такие разъяснения даны в письме ФНС № КВ-4-20/11364@ от 12.08.2021.

Несмотря на то, что все больше компаний запускают работу с самозанятыми, многие до сих пор путаются в налогах и документации. Особенно сложно тем компаниям, где плательщиков НПД среди внештатников много.

Разобраться в налогах, статусе каждого самозанятого и полученных от него документах поможет сервис «Консоль». Это программа, которая помогает средним и крупным компаниям сократить издержки и снизить риски работы с большим числом внештатников.

Автоматически контролируется оформление работы с самозанятым, получение от него всех нужных документов — чеков, подписания договора и выплаты СМЗ. Суть в том, что работа автоматизируется на каждом этапе взаимодействия с исполнителем: оформление, документооборот, уплата налогов, документооборот и выплаты и уплату налогов.

Программа даже помогает самозанятому удержать нужную сумму на уплату НПД, чтобы он не ошибался в расчетах.

С помощью «Консоли» можно сгенерировать договоры и акты по вашей форме. Сервис помогает поставить самозанятого на учет, если есть такая необходимость.

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