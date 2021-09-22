ИП оштрафовали на 250 тыс. за сотрудников в масках ниже носа

Предпринимателя в Оренбурге оштрафовали на четверть миллиона рублей за сотрудников общепита без масок и перчаток. Вернее, маски были, но не закрывали нос.

Об этом сообщают на сайте районного суда.

Проверку провел консультант отдела контроля за оборотом алкогольной продукции министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Он осмотрел кафе, и выявил, что его сотрудники, работающие с населением, без средств индивидуальной защиты. На них нет перчаток, маски не закрывают нос. Кроме того, не оказалось графика уборки и дезинфекции.

Иными словами, не соблюдены требования указа Губернатора Оренбургской от 17.03.2020 года № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)».

Кроме того, этого ИП уже штрафовали ранее за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.

В итоге суд признал ИП виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2. ст. 20.6.1 КоАП и оштрафовал его на 250 тысяч рублей.