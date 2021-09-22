68 требований прилетело от налоговиков за день. Причем не из своей налоговой

Налоговики закидали компанию требованиями — 68 штук за день, и еще досылают. Хотят договоры между компанией и ФНС, ФТС, а кроме прочего — требования шлет вообще левая налоговая, в которой компания на учете не состоит. Что с этим делать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«За вчерашний день пришло 68 требований на 5 листах о предоставлении документов за 3 года, и сегодня продолжают поступать. У меня 300 контрагентов,у некоторых отгрузка по 5 реализаций в день,просят полность первичку, платёжки, договоры, оборотки, даже ФИО и телефоны с кем общаемся, короче абсурд,

Самое интересное, доки запрашивает не моя налоговая. Ещё интереснее — спрашивают договоры между моим юрлицом и налоговой, и ФТС. Созвонилась со своей налоговой, сказали, что все звонят, жалуются, но ничего сделать не могут, звоните туда, позвонила туда, ответ — все в рамках закона.

Вопрос: я должна предоставлять ответы на требования не из своей налоговой?

Дополню: запрашивают по покупателям, которые находятся по всей России, я не могу понять, почему я должна это предоставить, и должна перелопатить грузовик документов».

В комментариях пишут:

«Потребовать необходимые документы у организации вправе та инспекция, в которой организация состоит на учете (то есть своя инспекция), по поручению ифнс, осуществляющего проверку или иные мероприятия налогового контроля. Об этом сказано в п. 3 ст. 93.1 НК».

Кто-то пишет, что просто поседела бы от такого количества требований. А кто-то свою версию пишет происходящего:

«Уголовку на кого то заводят или заведут. Вот и готовятся (ИМХО из опыта клиентов)».

Кстати, случай не единственный. Об этом тоже пишут:

«Аналогичная ситуация. Кроме ФИО и тел. У нас создали отдельную ИФНС, которая занимается исключительно ППА, вот они и запрашивают».

Прокомментировал Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ»: