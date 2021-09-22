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Налоговики массово пойдут в тайные покупатели

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Рубрика Онлайн-кассы
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ФНС получит право проводить контрольные закупки, предусмотренные законом 54-ФЗ «О применении ККТ».

Эти новые полномочия пропишут в Положении о ФНС, утвержденном постановлением Правительства № 506 от 30.09.2004.

Проект опубликован на федеральном портале.

Авторы документа отдельно указали, что реализация этих полномочий не потребует расширения штата налоговиков и дополнительных бюджетных денег.

Напомним, власти готовят реформу проверок ККТ. Должны появиться новые виды проверок, их хотели прописать непосредственно в НК. Было подготовлено два проекта, но оба отменились. Так что ждем новый проект. Следите за нашими новостями.

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