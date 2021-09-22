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Люди боятся, что им не заплатят на новой работе. Потому что многие с этим сталкивались

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Рубрика Общество. Люди. События
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Больше всего при трудоустройстве люди боятся, что им вообще не заплатят. Или заплатят, но меньше. Кроме того, есть страхи быть вовлеченными в финансовую пирамиду, в незаконную деятельность. Но хуже то, что страхи эти — вполне обоснованы, так как уже были случаи.

Каждый пятый житель страны потерял от 10 до 50 тысяч рублей, попадаясь на уловки HR-злоумышленников.

К таким выводам пришла в своем исследовании компания ESET, международный разработчик антивирусных решений.

Выяснилось, что большинство потенциальных соискателей (77 %) боятся наткнуться на мошенников, когда ищут работу.

Больше всего опрошенные россияне переживают, что вообще не получат обещанную оплату за проделанную работу. На втором месте в списке страхов — боязнь быть втянутым в незаконную деятельность, на третьем — опасение получить сумму меньше ожидаемой.

Кстати, недавно мы рассказывали, как вместо трудоустройства на девушку зарегистрировали ИП и теперь на ней висят долги на 3 млн. рублей.

В топ-5 распространенных страхов россиян при устройстве на работу вошли:

  • не получить обещанную оплату;
  • быть втянутым в незаконную деятельность;
  • получить оплату меньше обещанной;
  • тревога за сохранность личных данных;
  • боязнь оказаться в финансовой пирамиде.
Исследование показало, что эти страхи во многом оправданы: 53 % сталкивались со злоумышленниками, когда искали работу или устраивались на новое место.

45 % жертв потеряли от 1 до 10 тысяч рублей, попадаясь на уловки HR-мошенников, 20 % — от 10 до 50 тысяч рублей. Еще 16 % опрошенных потеряли до 1 тысячи рублей, 5 % — от 50 до 100 тысяч рублей, а 3 % лишились более 100 тысяч рублей.

«Злоумышленники целенаправленно ищут в социальных сетях тех, кто делится статусами о потере или поиске работы. И такая тактика работает — обеспокоенные поиском работы люди готовы платить незнакомцам при обещаниях трудоустройства. Причем жертвами афер становятся как низкоквалифицированные работники, так и соискатели на руководящие позиции», — прокомментировал директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев.

В большинстве случаев мошенники просили денег за оформление резюме, подготовительные курсы, оборудование для работы.

Часто людям обещают высокую зарплату, а реальная сумма выплат оказывалась в разы меньше.

Кроме того, женщины иногда попадают в ситуации, когда вместо обещанной должности им предлагают работу в модельном агентстве или в массажном салоне.

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