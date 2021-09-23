Инспекторы не могут уничтожать данные налогоплательщиков даже по заявлению

Персональные данные, такие как ФИО или ИНН, нужны для сбора налогов. Поэтому уничтожать их нельзя. Даже по заявлению.

Напоминаем, налоговики не должны брать дополнительное соглашение на персданные людей, которые они обрабатывают — читать тут.

Такой ответ налоговики дали в сентябрьском письме ФНС.

Если человек захочет, чтобы налоговики уничтожили его персональные данные, это приведет к невозможности начисления налогов, сборов и взносов. Поэтому даже по заявлению налоговики не уничтожат их.

А еще уничтоженные персданные невозможно будет восстановить. То есть, такое действие приведет к ошибкам в налоговой системе.

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В этом же письме налоговая напомнила, что для обработки данных налогоплательщика им не нужно получать отдельное согласие. Так как они собирают и обрабатывают персональные данные для учета налогов, то есть по требованию законодательства.