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Инспекции массово сокращают, все переводят в электронный вид. А если нет стабильной связи?

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Рубрика Новости ФНС
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Региональных налоговиков реорганизуют. Инспекций будет меньше, а общение — через Личный кабинет.

Так, в Саратовской области теперь 9 межрайонных инспекций вместо прежних 16. А как быть, если интернет нестабильный, а ехать далеко?

Больше всего инспекций сократили в отдельных районах области. А значит, по каким-либо вопросам людям придется ездить в другие районы и города, чтобы посетить свою инспекцию. Как бы еще налоговики данные не потеряли при передаче.

Причем, инспекций теперь всего девять. Из них одна — центр компетенции (занимается выездными проверками и предпроверочным анализом), одна — долговой центр (собирает информацию о должниках, взыскивает, банкротит), и еще одна — занимается регистрацией юрлиц и ИП. Получается, «территорий» будет всего 6 на всю область.

Саратовский бизнес отнесся к реорганизации у налоговиков по-разному.

Так, директор ГК «Подъем» Роман Репин считает, что до налоговиков теперь будет не достучаться:

«Гражданам и юрлицам предлагается взаимодействовать с налоговыми органами, прежде всего, через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Но электронная отчетность — это для больших городов, где есть стабильный интернет, качественный софт и хорошее железо» — сказал он.

А кто-то хорошо отнеслись к личному кабинету — дескать, меньше будет штрафов, начисленных по ошибке. Хотя есть опыт, что через ЛК налоговики тоже не спешат откликаться:

«Взаимодействие с ФНС в электронном виде — это как разговор с автоответчиком. Какая будет реакция, абсолютно непонятно, да и будет ли она вообще».

Цитаты по «БВ».

О сокращениях налоговиков на «Клерке» писали раньше:

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