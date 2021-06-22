Инспекции реорганизуют, налоговиков сокращают. Общаться будем с голосовым помощником?

Налоговая служба проводит серьезную реорганизацию инспекций. Как бы, пусть проводит, но налогоплательщикам это сулит трудности в работе с ними — поди найди инспекцию, которая отвечает именно за их участок. Да и по телефону общаться придется, судя по всему, с программой.

Рассказали в группе «Налоговых консультантов» в Facebook.

«ФНС решила кардинально поменять структуру нижестоящих налоговых органов и ликвидировать часть из них.

Это может привести к тому, что инспекторы будут загружены еще сильнее — найти инспекцию, которая отвечает за конкретный участок работы будет сложно, а попасть в нее практически невозможно из-за расстояний.

ФНС избавляется от инспекций в регионах. Служба оставляет обособленные рабочие места (ТОРМы) с сокращенным штатом. ФНС планирует в 2021 году часть регионов перевести на двухуровневую систему управления — Костромскую и Тульскую области, Севастополь — всего 10 субъектов, их список опубликовали в приказе ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-12/447@.

По такой системе уже работают налоговики в Республике Алтай. Здесь нет инспекций, их функции перешли к УФНС, а вышестоящим органом выступает МРИ ФНС по Сибирскому округу.

Еще в пяти регионах ФНС укрупнит подразделения — в Воронежской и Нижегородской областях, Пермском и Приморском краях, Крыму. С октября в „экспериментальных“ регионах местные инспекции начнут исчезать, появятся специализированные.

Например, одна налоговая будет заниматься выездными проверками, другая превратится в долговой центр, третья сосредоточится на спецрежимах. За счет специализации налоговики станут работать эффективнее, нарушителям станет сложнее.

Например, в регионах, где уже создали долговые центры, недоимка сокращается быстрее, чем в среднем по России, об этом отчитывалась ФНС. Раньше долговых центров было девять, теперь станет больше.

Так, в Нижегородской области в следующем месяце планируют открыть инспекцию с функциями по управлению долгом (письмо УФНС от 10.08.2020 № 06—16/15045@). Такие же до конца года появятся в Воронежской области и Пермском крае (приказ № ЕД-7-12/447@).

Новую систему могут распространить и на другие регионы».

На «Клерке» о реорганизациях налоговых инспекций периодически пишут:

А вот что пишут в комментариях:

«Уже началось в Перми, да. Инспекторам на местах вручают уведомления о сокращении».

Кто-то спрашивает, есть ли вообще смысл в таких перестановках:

«А в чем смысл делать отдельную налоговую, сейчас это отделы? Отдел выездных, отдел урегулирования и т д. Получается не сокращение, а укрупнение. Сейчас, например, 3 инспектора но НДС, а будет целая налоговая».

Автор поста пишет, что «качество лучше будет, как они сказали». На это пишут, что вряд ли чего путного выйдет:

«При той же или меньшей численности, качество лучше точно не станет. Чтобы где-то что-то прибавилось, нужно будет где-то убавить и если, к примеру, вы больше людей посадите НДС проверять, сняв их с оперативного контроля, то, улучшив результаты по НДС, вы их снизите по камеральному контролю.

Это скорее похоже на „движуху“ ради „движухи“. Проведут реорганизацию, отчитаются о „повышении эффективности“, повесят медальку и все пойдёт дальше своим чередом. Басня Крылова „Квартет“, „а вы друзья, как не садитесь...“».

Кто-то пишет, что все оцифруют — и будем с голосовым помощником общаться.

«Они всё теперь сделают в цифровом формате — общаться будем с тупой программой».

Кто-то жалеет налоговиков, что поувольняют их. На это пишут, что никто их не увольняет, все сидят на тех же местах:

«Да никто их не увольнял. У нас вон объединили просто в УФНС, но все сидят на своих местах».

На это все равно есть сомнения, что всех в УФНС не перевести:

«Ну, всех в УФНС не переведешь, только если в одном городе была и городская, и краевая, как у вас... А нам до краевой — 150 км, вряд ли они заберут всех наших, которых будут сокращать...».