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За госуслугами не нужно будет бегать в МФЦ. Их переводят в онлайн навсегда

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Рубрика Государственные ведомства
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17 федеральных государственных услуг из 76 будут можно будет получить дистанционно уже в этом году. Остальные 59 планируют перенести в онлайн в 2022 году.

Об этом сообщил заместитель директора департамента координации программ и проектов МЭР Юрий Зарубин.

«В этом году планируем закрыть 17 [государственных] федеральных услуг из 76», — сказал Зарубин.

Об остальных 59 услугах он рассказал, что их планируют вывести в онлайн в 2022 году.

«По срокам у нас вся эта работа запланирована на два года», — сказал он.

Цитаты по «ТАСС».

Еще в апреле особый порядок предоставления госуслуг в дистанционном формате власти решили продлить до конца года. А после слов Путина, что нужно это закрепить на постоянной основе — стали переводить их в онлайн.

Госуслуги онлайн это удобно. Но при использовании мобильного приложения очень часто перекидывает на сайт Госуслуг. Где нужно заново авторизовываться. И вот это уже не очень удобно.

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