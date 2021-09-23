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ИП на ПСН может пересчитать свой патент в меньшую сторону

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Рубрика ПСН
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При уменьшении физпоказателей ИП на ПСН может пересчитать сумму налога, разъясняет ФНС. Например, ИП может закрыть магазин или сменить адрес, уволить сотрудников и т.д. В этих случаях возможен пересчет.

Напомним, раньше с уменьшением были проблемы. Недавно налоговики внесли ясность в этот вопрос. Вышло письмо № СД-4-3/10084@ от 16.07.2021.

ИП может получить новый патент взамен ранее действовавшего. Для этого надо подать заявление на получение нового патента не позднее, чем за 10 дней до даты начала деятельности с изменением адреса или физических показателей.

Затем надо подать заявление на пересчет налога. Оно подается в ту налоговую инспекцию, где ранее был получен патент.

Заявление составляется в произвольной форме.

Пример заявления — здесь.

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