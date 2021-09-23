Налоговики обвиняют в схематозе с НДС. Как им достойно ответить? Смотрите спецкурс

Законных способов уменьшить уже исчисленный НДС не существует. Но есть способы не пострадать там, где виноваты не вы, а контрагент. Раскроем фишки налоговиков, чтобы вы могли защититься от их нападок и обвинений в схематозе.

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Секреты оптимизации НДС. И что надо знать про АСК НДС-2».

Вы научитесь:

понимать, как именно и под кого копают налоговики;

отвечать грамотно на вопросы налоговиков про НДС на комиссиях и в требованиях;

разбираться в налоговых схемах по НДС, чтобы знать, как схематозят контрагенты;

вести грамотное налоговое планирование по НДС.

Спикер — Кирилл Соппа, аттестованный налоговый консультант, автор и ведущий канала «Уроки налоговой схемотехники» в Facebook и Telegram, управляющий ЦФО «Платиновые решения», предприниматель.

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