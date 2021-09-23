Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики обвиняют в схематозе с НДС. Как им достойно ответить? Смотрите спецкурс

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые схемы
Версия для печати

Законных способов уменьшить уже исчисленный НДС не существует. Но есть способы не пострадать там, где виноваты не вы, а контрагент. Раскроем фишки налоговиков, чтобы вы могли защититься от их нападок и обвинений в схематозе.

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Секреты оптимизации НДС. И что надо знать про АСК НДС-2».

Вы научитесь:

  • понимать, как именно и под кого копают налоговики;
  • отвечать грамотно на вопросы налоговиков про НДС на комиссиях и в требованиях;
  • разбираться в налоговых схемах по НДС, чтобы знать, как схематозят контрагенты;
  • вести грамотное налоговое планирование по НДС.

Спикер — Кирилл Соппа, аттестованный налоговый консультант, автор и ведущий канала «Уроки налоговой схемотехники» в Facebook и Telegram, управляющий ЦФО «Платиновые решения», предприниматель.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

Запишитесь сейчас.

Подборка полезных мероприятий

Разместить