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Ставка налога на прибыль должна зависеть от дивидендов, считает Минфин

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Рубрика Налог на прибыль
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Минфин предложил рассчитывать ставку налога на прибыль компаний в зависимости от объема выплачиваемых дивидендов.

Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов на встрече РСПП с правительством.

А в отношении перечисления дивидендов за рубеж сказали следующее:

«Правительство РФ не может устраивать вывод компаниями дивидендов за рубеж», — сказал Силуанов.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил отложить принятия таких решений на следующий бюджетный цикл. А также сказал:

«Российский бизнес считает, что изменение налога на прибыль с привязкой к дивидендам повлияет на поведение компаний и повысит уровень инвестиций».

Цитаты по «Прайму».

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