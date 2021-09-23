Ставка налога на прибыль должна зависеть от дивидендов, считает Минфин

Минфин предложил рассчитывать ставку налога на прибыль компаний в зависимости от объема выплачиваемых дивидендов.
Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов на встрече РСПП с правительством.
А в отношении перечисления дивидендов за рубеж сказали следующее:
«Правительство РФ не может устраивать вывод компаниями дивидендов за рубеж», — сказал Силуанов.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил отложить принятия таких решений на следующий бюджетный цикл. А также сказал:
«Российский бизнес считает, что изменение налога на прибыль с привязкой к дивидендам повлияет на поведение компаний и повысит уровень инвестиций».
Цитаты по «Прайму».
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