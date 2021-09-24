Утвердят бланки резюме и описания вакансии

При обращении в ЦЗН через портал «Работа в России» безработным надо будет заполнять не только заявление установленной формы, но и резюме.

Утвердят формы документов, связанных с предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения.

Проект опубликован на федеральном портале.

В резюме указывается информация о себе, об уровне своей квалификации, стаже работы.

Кстати, при подаче заявления не обязательно претендовать на статус безработного. Можно обращаться в ЦЗН просто для поиска работы.

Более того, обратиться можно, даже если работа у вас есть, но вы хотите ее поменять или найти подработку.

Для этого в заявлении надо заполнить соответствующие поля.

Кроме того, подготовлен бланк заявления для работодателей, которые хотят найти себе сотрудников. К нему прилагается информация о вакансии.