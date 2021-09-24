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Маткапитал проиндексируют: таблица

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Рубрика Социальные пособия
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В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 544 301 рубля, на второго — 719 274 рубля.

Такие цифры озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на сегодняшнем заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК).

Размер материнского капитала будет проиндексирован в рамках федерального бюджета.

Напомним, эти суммы заложены в бюджет и были озвучены ранее.

Год

Маткапитал на 1-го ребенка

Маткапитал на 2-го ребенка

Маткапитал на 2-го ребенка, если уже получили на 1-го

2021

483 881,83

639 431,83

155 550,00

2022

503 237,10

665 009,10

161 772,00

2023

523 366,60

691 609,50

168 242,90

2024

544 301,30

719 273,90

174 972,60

На предоставление материнского капитала в рамках трехлетнего бюджета будет направлено 1,6 трлн рублей, сказала Голикова.

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