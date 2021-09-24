Маткапитал проиндексируют: таблица

В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 544 301 рубля, на второго — 719 274 рубля.
Такие цифры озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на сегодняшнем заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК).
Размер материнского капитала будет проиндексирован в рамках федерального бюджета.
Напомним, эти суммы заложены в бюджет и были озвучены ранее.
Год
Маткапитал на 1-го ребенка
Маткапитал на 2-го ребенка
Маткапитал на 2-го ребенка, если уже получили на 1-го
2021
483 881,83
639 431,83
155 550,00
2022
503 237,10
665 009,10
161 772,00
2023
523 366,60
691 609,50
168 242,90
2024
544 301,30
719 273,90
174 972,60
На предоставление материнского капитала в рамках трехлетнего бюджета будет направлено 1,6 трлн рублей, сказала Голикова.