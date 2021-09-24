Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Фирма переезжает с одного этажа на другой — допсоглашение с работниками не нужно

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Так как компания переезжает в пределах одного здания, то это является перемещением. Брать отдельное согласие от сотрудников не надо, считают в Роструде.

Вопрос задали на сайте Онлайнинспекция.рф.

Суть вопроса: обособка переезжает с одного этажа бизнес-центра на другой. Надо ли оповещать сотрудников о переезде и брать согласие.

В Роструде ответили, что в этом случае — не переезд, а перемещение. Поэтому брать согласие от работников не надо.

Но если в трудовых договорах с сотрудниками был указан прежний адрес (вплоть до офиса), то надо заключить допсоглашение к трудовому договору. В нем указывается новый адрес.

Подборка полезных мероприятий

Разместить