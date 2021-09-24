Фирма переезжает с одного этажа на другой — допсоглашение с работниками не нужно

Так как компания переезжает в пределах одного здания, то это является перемещением. Брать отдельное согласие от сотрудников не надо, считают в Роструде.

Вопрос задали на сайте Онлайнинспекция.рф.

Суть вопроса: обособка переезжает с одного этажа бизнес-центра на другой. Надо ли оповещать сотрудников о переезде и брать согласие.

В Роструде ответили, что в этом случае — не переезд, а перемещение. Поэтому брать согласие от работников не надо.

Но если в трудовых договорах с сотрудниками был указан прежний адрес (вплоть до офиса), то надо заключить допсоглашение к трудовому договору. В нем указывается новый адрес.