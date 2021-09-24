Самозанятым нельзя регистрировать товарный знак. Придется стать ИП

У самозанятого есть раскрученный в интернете логотип и страх того, что его украдут. Но для его регистрации как товарного знака придется открыть ИП (или ООО), иначе — никак.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Вопрос тут интересный возник. Есть физик, самозанятый. Услуги груминга. И у нее есть логотип, уже раскрученный и узнаваемый. Вот есть ли какой-то шанс этот логотип узаконить? Согласно законодательству, просто физлицо не может. Как минимум, ИП. Кое-кто говорит, что вообще связываться с этим не стоит. Но логотипа жалко... Что скажете?».
В комментариях пишут, что да, для этого нужно регистрировать ИП. Который может применять НПД. А кроме того, советуют делать это побыстрее:
«Если логотип раскрученный и узнаваемый, то открывать ИП и срочно регистрировать этот логотип. Иначе будет как у нас, логотип украли, второй год судимся».
Еще мнение прозвучало, что скоро должны для самозанятых разрешить регистраицию логотипов:
«Обещают скоро разрешить логотип (товарный знак) для самозанятых. Если не хотите открывать ИП или юрлицо, сделайте себе печать с вашим логотипом, можете ставить её на документах. Или кражи логотипов у грумеров сильно распространены? Еще уточняющий вопрос: на кого зарегистрирован ее раскрученный логотип?».
Автор пишет, что ни на кого пока не зарегистрирован:
«В том-то и дело, что пока ни на кого. А крадут все. Вплоть до дизайна визиток».
А по поводу, что скоро разрешат — пишут, что давно уже этих изменений ждут, это не быстрый процесс.
Еще пишут, что не стоит делать печать с логотипом:
«Делать печать не стоит, могут зарегистрировать третьи лица ТЗ и предъявить претензии за незаконное использование их ТЗ при деятельности самозанятого. Это неприятно и дорого будет репутацию испортят».
Да и на каком основании печать у самозанятого?
В любом случае сошлись на мнении, что открывать ИП (или ООО) придется. Самозанятому это пока не доступно.
О планах властей по регистрации товарных знаков самозанятыми читайте тут.