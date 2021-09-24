Самозанятым нельзя регистрировать товарный знак. Придется стать ИП

У самозанятого есть раскрученный в интернете логотип и страх того, что его украдут. Но для его регистрации как товарного знака придется открыть ИП (или ООО), иначе — никак.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос тут интересный возник. Есть физик, самозанятый. Услуги груминга. И у нее есть логотип, уже раскрученный и узнаваемый. Вот есть ли какой-то шанс этот логотип узаконить? Согласно законодательству, просто физлицо не может. Как минимум, ИП. Кое-кто говорит, что вообще связываться с этим не стоит. Но логотипа жалко... Что скажете?».

В комментариях пишут, что да, для этого нужно регистрировать ИП. Который может применять НПД. А кроме того, советуют делать это побыстрее:

«Если логотип раскрученный и узнаваемый, то открывать ИП и срочно регистрировать этот логотип. Иначе будет как у нас, логотип украли, второй год судимся».

Еще мнение прозвучало, что скоро должны для самозанятых разрешить регистраицию логотипов:

«Обещают скоро разрешить логотип (товарный знак) для самозанятых. Если не хотите открывать ИП или юрлицо, сделайте себе печать с вашим логотипом, можете ставить её на документах. Или кражи логотипов у грумеров сильно распространены? Еще уточняющий вопрос: на кого зарегистрирован ее раскрученный логотип?».

Автор пишет, что ни на кого пока не зарегистрирован:

«В том-то и дело, что пока ни на кого. А крадут все. Вплоть до дизайна визиток».

А по поводу, что скоро разрешат — пишут, что давно уже этих изменений ждут, это не быстрый процесс.

Еще пишут, что не стоит делать печать с логотипом:

«Делать печать не стоит, могут зарегистрировать третьи лица ТЗ и предъявить претензии за незаконное использование их ТЗ при деятельности самозанятого. Это неприятно и дорого будет репутацию испортят».

Да и на каком основании печать у самозанятого?

В любом случае сошлись на мнении, что открывать ИП (или ООО) придется. Самозанятому это пока не доступно.